Kolombiya Hükümeti ve ELN Arasında Başkentte Toplantı Düzenlendi

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyeti arasında başkent Bogota'da yapılan toplantıda, barış görüşmeleri için önemli adımlar atıldığı açıklandı. Müzakerelerin Meksika'da devam edeceği belirtildi.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyeti arasında ilk kez başkent Bogota'da toplantı düzenlendi.

Taraflar arasındaki toplantının ardından ELN tarafı baş müzakerecisi Pablo Beltran (İsrael Ramirez) açıklamasında, 30 yıl sonra ilk kez başkentte basının karşısına çıktıklarını söyledi.

Kalıcı diyaloğun sağlanması için önemli adımlar attıklarını anlatan Beltran, "Barış için diyalog masasını Bogota'da ele almış olmamız son derece anlamlı duruyor. Hükümet buradaki koşulların yeterince uygun olduğunu ve bizim burada kalmamızı istiyor ancak biz 19 üyenin güvenliğinden endişe duyuyoruz. Önümüzdeki ay müzakerelere Meksika'da devam edeceğiz." dedi.

Beltran, müzakerelerde hali hazırda 3 konunun tartışıldığını belirterek "masanın kalıcı ilerleyişi, masada uzlaşılan konuların fiiliyata geçirilmesi ve barış sürecine katılım" detaylarının ele alındığını kaydetti.

Heyet olarak son haftalarda "kritik bölgelerde" ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Beltran, toplum liderlerin öldürülmeye devam ettiğini ve insani krizlere tanık olduklarını bildirdi.

Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino ise maksatlarının savaşın insanileştirmesi değil, çatışmaya bir an önce son verilmesi olduğunu belirtti.

Tarafların 5. tur barış müzakerelerine Meksika'da devam edeceği ve "çatışmanın sona ermesi, ELN üyelerinin silahsızlandırılması", "adalet önünde hesap verilebilirlik" gibi konuların tartışılmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Üç yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına Patino katılmış, ELN heyetine ise Beltran liderlik etmişti.

İlk tur görüşmelerinde 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelere insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Meksika'da 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur barış görüşmeleri ise "ELN'nin siyasi statüsünün" tanınmasıyla tamamlanmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakereleri "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı.

Başkent Karakas'da 15 Ağustos'ta 4. tur için bir araya gelen taraflar, "Çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerde insani koridorun açılması" konusunda mutabakat sağlamıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.