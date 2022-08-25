Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i resmi törenle karşıladı Politika Haberleri Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i başkent Bogota'daki Casa de Narino başkanlık sarayında resmi törenle karşıladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i başkent Bogota'daki Casa de Narino başkanlık sarayında resmi törenle karşıladı. Politika Kaynak: AA / Juan David Moreno Gallego Kolombiya İspanya Politika Haberler

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