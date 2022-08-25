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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i resmi törenle karşıladı

Politika Haberleri

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i başkent Bogota'daki Casa de Narino başkanlık sarayında resmi törenle karşıladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i başkent Bogota'daki Casa de Narino başkanlık sarayında resmi törenle karşıladı.

Kaynak: AA / Juan David Moreno Gallego - Politika

Kolombiya İspanya Politika Haberler

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