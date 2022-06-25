KKTC'de yangından etkilenen bölgelere 1 milyon fidan desteği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için 1 milyon fidanla destek verileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için 1 milyon fidanla destek verileceğini bildirdi. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC'de yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 1 milyon fidanla destek veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz, KKTC'li muhatapları ile gerekli çalışmaları hemen başlatacaklardır." ifadelerini kullandı. AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika Politika Haberler

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