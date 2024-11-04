Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen olayda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu. Olayda Belediye Başkanı Şen'in yanında bulunan 3 kişi da yaralandı.

BAŞKAN ŞEN'İN DURUMU AĞIR

Yaralılar ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan belediye başkanı Şen'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli E.Ş. ise polis ekiplerince yakalandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.