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Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı

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Kırıkkale Ballışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Başkan Şen'in yanı sıra 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen olayda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu. Olayda Belediye Başkanı Şen'in yanında bulunan 3 kişi da yaralandı.

BAŞKAN ŞEN'İN DURUMU AĞIR

Yaralılar ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan belediye başkanı Şen'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli E.Ş. ise polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFurkan inci:

ülke kontrolden cıktı ne asayiş kaldı ne nizam

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