Kaş Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Haberler

Kaş Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, vefat eden geçmiş dönem meclis üyesi Nazif Karacan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabır diledi.

İlçede geçen mayıs ayında yapılan etkinlikleri hatırlatan Başkan Mutlu Ulutaş, "Tarım Fuarı ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni gerçekleştirdik. İlk olan her iki faaliyet de vatandaşlarımız nezdinde memnuniyetle karşılandı. Bunlar başlangıç. İlçemizin sadece turizm yönüyle değil, aynı zamanda tarımsal anlamda da ciddi gücü olduğunu biliyoruz. Hemşehrilerimizin beklentisi doğrultusunda bu ve diğer faaliyetleri de devam ettireceğiz" dedi.

Başkan Mutlu Ulutaş, birlik ve beraberlik içerisinde etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kaş'ın isminin güzel anılması, olumlu telafuz edilmesi bizim hem sosyal, psikolojik yönümüze hem turizmimize, gelişmemize hem de ülke ve dünya ölçeğinde belirli bir yere konumlanmamıza vesile oluyor. Bu ilçemizin gelişmişliğinin göstergesi olarak anılacaktır. Kaş her şeyin en iyisine layıktır diyerek, yola çıkıyoruz. Hep beraber bu faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kaş- Gömbe yolu inşa çalışmaları başlatılacak"

Kaş- Gömbe arasındaki yolun ihalesini gerçekleştirdiklerini, en kısa zamanda yer tesliminin yapılarak inşa çalışmalarının başlatılacağı müjdesini veren Başkan Ulutaş, "Sıfır Atık projesi de ihale edildi. Firmaya en kısa zamanda yer teslimi yapılıyor. Kalkan'da belirli bir yol çalışması yapmıştık, kalan yollarla ilgili ihale yapıldı, yer teslimi en kısa zamanda yapılacak. 10 eski okulun çevre düzenlemelerini başlattık. 5 okul belli bir safhaya geldi, 5 okulun da önümüzdeki günlerde çalışmaları hızlanarak devam edecek. 10 okulumuz sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı hizmet verecek. Yine 17 okulumuz kullanılmıyordu, atıl durumdaydı. Bunlar çevre düzenlemesiyle kullanılabilecek aşamaya getirilecek. Bunun da ihalesi yapıldı. Devam eden kültür merkezimizin de ihalesine çıkıyoruz, kalan işi de devam ettireceğiz. Eski otogarın ihalesine de yakın zamanda çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Ulutaş ve mecliste grubu bulunan siyasi parti sözcülerinin konuşmalarının ardından gündeme geçildi.

Toplantıda görüşülen tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi. "Kaş Yat Limanı İmar Planı Değişikliği", "Kasaba Mahallesi 112 Ada 2 Parsel Uygulama İmar Planı teklifi", "Gömbe Mahallesi 119 Ada 13 ve 14 Numaralı Parseller ile 120 Ada 9 ve 10 Numaralı Parselleri kapsayan Revizyon İmar Planı Değişikliği" konuları, komisyona havale edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görüşüne sunulmak üzere, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin kabulü kararlaştırıldı. Kaş ilçesi "Bezirgan Mahallesi Likya Yolu Tarihi Sarnıçbaşı İstasyonu Projesi"nde kullanılmak üzere Bezirgan Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Ali Akbaş tarafından merhum Ümmühan Akbaş adına bağışlanmak istenen 200 bin lira şartlı bağış talebi görüşülerek, kabulüne karar verildi.

Toplantı, "Dilek ve temenniler" ile sona erdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Politika