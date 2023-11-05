Karamollaoğlu'ndan Özel'e tebrik telefonu
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SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'de gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay'da genel başkan seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebriklerini iletti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika