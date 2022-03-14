Kanal Boyu 2. etap parkın yapım çalışmaları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanal Boyu 2. etap parkın yapım çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Kanal Boyu 2. etap parkın yapım çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından, Menderes Mahallesi'nde başlatılan Kanal Boyu Parkı'n devamı olan ikinci etap kısmında çalışmalar hızla devam ediyor.

KAHTA, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından, Menderes Mahallesi'nde başlatılan Kanal Boyu Parkı'n devamı olan ikinci etap kısmında çalışmalar hızla devam ediyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Söz verdiğimiz Kanal Boyu Parkı'mızın birinci etap kısmını 750 metre uzunluğunda Menderes Mahallesi'nde başlayıp tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Parkımızın devamı olan ikinci etap kısmı ise Baraj Yolu'ndan başlayarak Hz. Yusuf Peygamber Mezarlığı (Oduncular Mezarlığı) yoluna kadar yaklaşık 800 metre uzunluğunda 30-35 metre genişliğinde, Fatih, Yeni ve Gazi Mahalle sakinlerimizin faydalanacağı parkımızın alt yapı, zemin dolgu, perde beton, ağaçlandırma, bay bayan Wc, Bisiklet yolu, süs havuzu ve 5 kademeli şelale çalışmalarımızın ana yapısı tamamlandı. Ayrıca Çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor aletleri ve çim parkımızda yer alacaktır. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Rabbim bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title