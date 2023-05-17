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Kahta'da sezonun ilk asfaltı seriliyor

Kahta'da sezonun ilk asfaltı seriliyor

Politika Haberleri

Adıyaman'an Kahta ilçe Belediyesi, ulaşım kalitesinin artması adına Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatı ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde sathi asfalt serimi çalışmalarına başladı.

Adıyaman'an Kahta ilçe Belediyesi, ulaşım kalitesinin artması adına Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatı ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde sathi asfalt serimi çalışmalarına başladı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle asfalt serimi sezonuna başladık. Kışın geçen yoğun yağışlardan ve depremden yollarımızda ciddi sorunlar meydana geldi. Kahta Belediyesi olarak asfalt sezonun başlamasıyla ilçemizin Kuzey uç noktası Girne Mahallesi'nden başlayarak Güney uç noktası Şeyhbaba Mahallesi'ne kadar devam edecek olan 17 mahallemizin cadde ve sokaklarında oluşturduğumuz güçlü bir ekip ile Allah'ın izniyle sezon sonuna kadar aralıksız devam edeceğimiz asfalt serimine ilçemizde bozuk yol bırakmayacağımız. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İbrahim Yusuf Turanlı Adıyaman Hisarcık Kahta Politika Haberler

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