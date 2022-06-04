Kahta Belediyesi sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyor - Haberler

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Kahta Belediyesi sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kahta Belediyesi sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyor

Adıyaman'ın Kahta ile Belediyesi tarafından ilçede bulunan yardıma muhtaç ailelere sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ile Belediyesi tarafından ilçede bulunan yardıma muhtaç ailelere sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyor.

Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Engelleri Aşalım, Hayatı Paylaşalım projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz. Sosyal yardım kartı söz verdiğimiz projelerimizin arasındaydı sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal yardım kartına her ay düzenli olarak ihtiyaç durumlarına göre en az 300 TL yüklenen bakiye ile ihtiyaç sahipleri gıda, erzak gibi yardımlardan yararlanabilirler. Gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, maddi durumdan yoksun, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelerimize sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz. Daha önce 450 ailemize dağıttığımız kartı bugün İhtiyaç sahibi 200 ailemize daha sosyal yardım kartını dağıttık. Toplam 650 ailemize verdiğimiz kartı, Allah'ın izniyle hedefimiz en az 2 bin ailemize bu kartlardan dağıtarak, onların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Engelleri aşalım hayatı paylaşalım Hayırlı olsun." dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

İbrahim Yusuf Turanlı Adıyaman Politika Haberler

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