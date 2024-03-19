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İtalya Başbakanı Gazze'ye planlanan askeri harekata karşı

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı. Meloni, harekatın bölgedeki siviller için feci sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı.

Meloni, Senato'da yaptığı konuşmada, "İsrail'in Refah'a yönelik askeri harekatına karşı olduğumuzu yineleyeceğiz, bu harekat bölgede yaşayan siviller için daha da feci sonuçlar doğurabilir" dedi.

Meloni, ayrıca Gazze'ye insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için yeni kara yollarının ve GKRY'den bir deniz koridorunun açılmasının önemli olduğunu söyledi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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