İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda 222 bin TL, 32 bin 480 Euro, 15 bin 900 dolar ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı' suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan, şüpheli para transfer gerçekleştiren 17 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 20 ikamet ve 7 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 222 bin TL, 32 bin 480 Euro, 15 bin 900 dolar ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Teröristlerin finans kaynaklarını da bir bir kurutacağız" dedi.