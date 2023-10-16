İsrail İstihbarat Servisi Başkanı Hamas Saldırılarından Sorumlu Olduğunu Açıkladı

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet Başkanı Ronen Bar, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı sürpriz saldırı hakkında erken uyarı yapılmamasından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu açıkladı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet Başkanı Ronen Bar, Hamas saldırılarının sorumluluğunu üstlendi. Bar, teşkilat üyelerine gönderdiği mektupta, Hamas'ın saldırıları konusunda erken uyarı yapılmamasından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, "Yaptığımız bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki cumartesi günü saldırının engellenmesine olanak sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık. Teşkilatın başında olan kişi olarak bunun sorumluluğu bana ait. Soruşturma için zaman olacak. Şimdi savaştayız" dedi.

Savaşın kesin bir zaferle sona ereceğini ifade eden Bar, "Sınır ve zaman sınırı yok. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.

İstihbarat dikkate alınmadı

İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın saldırısından birkaç saat önce Gazze Şeridi'nde Hamas'ın üst düzey yetkililer arasında gece geç saatlerde yapılan telefon görüşmeleri tespit edildiği fakat büyük ölçüde dikkate alınmadığı ifade edildi. Haberlerde, Bar'ın Şin Bet genel merkezine gittiği ve küçük çaplı bir saldırıyı öngörerek Gazze sınırına küçük bir ekibin konuşlandırılmasını emrettiği ifade edildi.

Mısır'ın İsrail'i saldırıdan 3 gün önce uyardığı öne sürülmüştü

Mısır'ın saldırıdan 3 gün önce İsrailli yetkilileri Hamas konusunda uyardığı ifade edilmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Mısır'ın saldırıdan önce İsrail'i uyardığı yönündeki haberleri yalanlamıştı. - TEL AVİV