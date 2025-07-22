İsrail Genelkurmay Başkanı: İran Hala Hedefimizde

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir bugün düzenlediği basın toplantısında, "İran ve ekseni hala hedefimizde. İran'a karşı yürütülen kampanya sona ermedi" ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Gazze Şeridi ve İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam ettiğini belirterek, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), her cephede ve sınırlarımız boyunca hayati savunmayı sürdürürken, aynı zamanda birden fazla arenada taarruz gücüyle hareket etmelidir. Hava üstünlüğümüzü korumaya ve istihbarat çabalarımızı ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

Gazze savaşını, IDF'nin şimdiye kadar karşılaştığı en karmaşık savaşlardan biri olarak tanımlayan Zamir, Batı Şeria'daki operasyonların, Lübnan'da Hizbullah'a ve "Suriye'deki İran hedeflerine" yönelik faaliyetlerin sürdürülmesinin gerekliliğini savundu. Eyal Zamir, "İran ve ekseni hala hedefimizde. İran'a karşı yürütülen kampanya sona ermedi" ifadelerini kullanarak, 2026 yılının hazırlık yılı olacağını, askeri kapasitelerin yeniden inşa edileceğini ve operasyonel fırsatların değerlendirileceğini bildirdi. - TEL AVİV