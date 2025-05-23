İran ve ABD Arasındaki Dolaylı Müzakerelerin Beşinci Turu Roma'da Sona Erdi

İran ve ABD Arasındaki Dolaylı Müzakerelerin Beşinci Turu Roma'da Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ile ABD arasında Roma'da gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin beşinci turunun sona erdiğini duyurdu. Müzakerelerde bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak kesin bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yürütülen beşinci tur dolaylı müzakerelerin sona erdiğini duyurdu.

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yürütülen dolaylı müzakerelerin beşinci turu yaklaşık 3 buçuk saat sonra sona erdi. Müzakerelere arabuluculuk eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile ABD arasındaki görüşmelerin beşinci turu bugün Roma'da sona erdi. Bazı ilerlemeler kaydedildi, ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılamadı. Önümüzdeki günlerde kalan konuların netleşmesini umuyoruz. Böylelikle sürdürülebilir ve onurlu bir anlaşmaya ulaşma yönündeki ortak hedefimize doğru ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor

Tarih verdi! Trump'tan piyasaları alt üst edecek vergi hamlesi
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor

Son maçta taraftara hareket çekmişti! Kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.