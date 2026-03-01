İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Larijani: 'Bölge ülkelerine saldırmaya niyetimiz yok'

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef aldığını belirterek, "Bu üsler, söz konusu ülkelerin toprakları değil, Amerikan topraklarıdır" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, İran tarafından çok sayıda Arap ülkesine düzenlenen saldırılara değindi. Larijani, İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef aldığını belirterek, "Bölge ülkelerine saldırmaya niyetimiz yok. Ancak ülkelerinizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçlere dayanarak bölgede operasyonlar yürüttüğünde, bu üsleri hedef alacağız. Bu üsler, söz konusu ülkelerin toprakları değil, Amerikan topraklarıdır" dedi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılar düzenlemişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı