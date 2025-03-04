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İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına sert tepki

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ihaleye fesat karıştırma suçlamasından tutuklanmasına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bugün aynı yapılanlar, bir AK Partili belediye başkanına yapılsın, gidip mahkemesinde onun savunmasına katılmayan Ekrem İmamoğlu namerttir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan 961 mahalle muhtarıyla iftarda bir araya geldi. İmamoğlu, ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

KÖSELER'İN TUTUKLANMASINA İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

İmamoğlu şunları söyledi: "Şimdi kafasına esen bir dosya koyuyor ortaya, kafasına esen dosyayı koyduktan sonra bir soruşturma açıyor, gelenek haline geldi, sabahın değil, gecenin dördünde, beşinde ev basılıyor, 65-70 yaşında, o mahallenin, o ilçenin has insanları… En son Beykoz'da, Alaattin Köseler Belediye Başkanımız evinden alınıyor, sonra da bir gelenekmiş gibi, bir adetmiş gibi tutuklanıyor. Neymiş? 'Sen hapiste dur, biz seni suçlayalım, sen orada aklanmaya çalış.' Böyle adalet olmaz. Bunun adı, net adaletsizliktir? Bunu başka bir tarifi de yoktur. Çok net söylüyorum.

"MAHKEMESİNDE SAVUNMASINA KATILMAYAN NAMERTTİR"

Bakın sevgili dostlar; ben kafayı sinip, köşede olan biteni uzaktan izleyen, hayatım boyunca olmadım. 53 yaşındayım. Birine haksızlık, hukuksuzluk yapılsın; kapısına koşar giderim. Partisine bakmam. Bugün aynı yapılanlar, bir AK Partili belediye başkanına yapılsın, gidip mahkemesinde onun savunmasına katılmayan Ekrem İmamoğlu namerttir. Böyle bir bakış açısı olmaz. Bir başkasına yapılıyorsa hukuk, kendine yapılıyorsa hukuksuzluk. Böyle bir şey olmaz. Bakın, bu memleket bundan çekti. Böyle bir anlayışa karşıyız. Böyle yargı olmaz. Siyasetin yargıyı istediği gibi yönlendirdiği bir alanda, memlekette huzur olmaz. Huzur olmayan yerde, sermaye olmaz. Sermayenin olmadığı yerde, üretim olmaz. Üretimin olmadığı yerde, refah olmaz, zenginlik olmaz. Ancak ve ancak yoksulluk konuşuruz. İşin başı adalettir. Devletin dini adalettir. Ne kadar kutsal bir söz değil mi? Devletin dini adalettir. O kadar güzel bir söz, o kadar kutsal bir emanet bize. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. Neymiş? 'Benden olmayan yaşamasın. Benden olmayan bertaraf olsun."

İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına sert tepki
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıMehmet:

Zaten öylesin. Boş tenekeden çok ses çıkarmış.

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Haber YorumlarıTeSKiN:

Katılıp katılmaman namertliğini değiştirmez nerde senin gibi yanar döner bir adam en büyük destekçi hep sensin

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

EKREM EFENDİ ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ İHALEYİ PEŞKEŞ ÇEKSİNLER 1 MİLYONLUK İHALEYİ 2 MİLYON YAPIP 1 MİLYONU CEBE ATSINLAR SONRADA SEN SAVUN ELDE SOMUT DELİL VAR WAHATSAP YAZIŞMALARI VAR EVRAKLAR VAR DEKONTLAR VAR MASAL ANLATMA

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Sıra sanada gelecek gundı hırsızları savunma

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Haber Yorumlarızafer_karabalik:

hırsızlığı desteklemiş

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Haber YorumlarıRevolver:

kanunlar akp ye işlenez. parti devlet olmuş memlekette

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Haber YorumlarıHakan:

Akp li belediye başkanları sütten çıkmış ak kaşık

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

yahu sen neden sürekli suçlu insanları yada zan altındaki insanları savunmak zorundasın yaaaa,neymiş suçu çıksın ortaya diye söyle bir kere bee

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Haber Yorumları6ym5fnc7cn:

ne oldu kuyrugunamı basıldı temizse cıkar bune neye celallaniyon abim CHP her yerde bişey çıkıyor Allah’dan vatanı vermedik

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Haber Yorumlarıözgür tilki:

Ülkede satacak bişey kalmayınca baktılarki piyasaya para pompalayamayacaklar dediler bunlar bize oy vermez tutuklamalara başladılar sanki kendileri yolsuzluk yapmıyorlar oyum senindir Ekrem başkanım Allah inancın kendine saygın varsa yayınla admin

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