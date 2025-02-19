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İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

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26 ilde yapılan ankette katılımcılara İmamoğlu ve Yavaş için "Cumhurbaşkanı adayı olsa hangisine oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketten çıkan sonuca göre; yüzde 55'lik kesim tercihini İmamoğlu'ndan yana kullanırken Yavaş'ı tercih edenlerin oranı yüzde 53 oldu.

Piar Araştırma tarafından 1-4 Şubat'ta 26 ilde 3 bin 460 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?" diye soruldu.

ARALARINDA AZ BİR FARK VAR

İmamoğlu için, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41.8 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 33.9 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 24.3 olarak kaydedildi. Yavaş için ise, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41.3 olurken, "oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 35.4 olarak kaydedildi. Kararsızların oranı ise yüzde 23.3 oldu. Ankette, kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu için oy veririm diyenlerin oranı yüzde 55.2'ye, Yavaş için yüzde 53.8'e yükseldi.

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

YAVAŞ'IN GÖZÜ ANKETLERDE

CHP'de Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeme kararı alması büyük yankı uyandırdı. Edinilen bilgiye göre; Yavaş'ın bundan sonraki süreçte yapılacak anketleri yakından takip ederek İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği konuşuluyor.

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıemre akan:

kesinlikle mansur yavaş

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıR I:

İBB Bütçesinden alınarak tüm Delegelere iPhone 14 hediye edip Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşürüp yerine emanet Özgür Özel 'i getiren Ekrem, tabiki kendi Özgür'e CB adaylığı için bunları yaptığını en başından söyleyip pazarlığı sağlama almıştı. CHP CB adayı Ekrem IPHONEOĞLU

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıMGk:

Kendi şehirlerini yönetemeyen adamlar ülkenin yönetimine talip gülermisin ağlarmısın

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

hiç fark etmez, iki Başkan da başımızın tacıdır. Hangisi aday olursa olsun canı gönülden destek vereceğim

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Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarımehmet sadık kaya:

Yeryüzünde yapılmış en akıl dışı anket,%53 e % 55 la matematige hakaret bir kere,yüzde yüzü asiyor sayı,piar kimin biliyorsunuz zaten

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Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıresim arsiv:

CHP'nin neden seçim kazanamadığı belli oluyor. yüzde 55 imamoğlu ise mansur'un yüzde 53 olması nasıl mümkün olabiliyor acaba. toplamları yüzde 108'mi yani :)

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Haber YorumlarıSedat Marankoz:

Mevcut düzen devam etsin istiyorlar

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Haber Yorumlarıali tartan:

Adamların düştüğü derde bakın

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

İmamoğlu' da Yavaş, Mansur' da Yavaş. hızlı olan Recep Tayyip Erdoğan.

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Haber Yorumlarırahip :

KAHPE DÜNYA

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