İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

Piar Araştırma tarafından 1-4 Şubat'ta 26 ilde 3 bin 460 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?" diye soruldu.

ARALARINDA AZ BİR FARK VAR

İmamoğlu için, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41.8 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 33.9 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 24.3 olarak kaydedildi. Yavaş için ise, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41.3 olurken, "oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 35.4 olarak kaydedildi. Kararsızların oranı ise yüzde 23.3 oldu. Ankette, kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu için oy veririm diyenlerin oranı yüzde 55.2'ye, Yavaş için yüzde 53.8'e yükseldi.

YAVAŞ'IN GÖZÜ ANKETLERDE

CHP'de Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeme kararı alması büyük yankı uyandırdı. Edinilen bilgiye göre; Yavaş'ın bundan sonraki süreçte yapılacak anketleri yakından takip ederek İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği konuşuluyor.