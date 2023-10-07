Iğdır Valisi Ercan Turan, Kızılarslan ve Kurnaz ailelerini evlerinde ziyaret ederek, devletin tüm imkanlarıyla ailelerin yanında olduğunu dile getirdi. Aileler, nazik ziyareti için Vali Ercan Turan'a teşekkür etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Kızılarslan ve Kurnaz ailelerine misafir olan Iğdır Valisi Ercan Turan, aileler ile bir süre sohbet ederek, devletin tüm imkanlarıyla ailelerin yanında olduğunu dile getirdi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler, nazik ziyareti için Vali Ercan Turan'a teşekkür etti. - IĞDIR