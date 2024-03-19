İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörle Mücadeleye Devam Ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan cesaret, güven, gayret, azim ve kararlılıkla Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Iğdır'da, Valilik Yolu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.

Yerlikaya, beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve Cumhur İttifakı'nın Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal ile partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu.

Bugün Kahramanmaraş'ta, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldığını anımsatan Yerlikaya, "6 Şubat depremlerinden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet el ele verdik. Daha üzerinden 13 ay geçen o büyük acıları ve yaraları sarmak için 76 bin konutu hak sahibi kardeşlerimize kurularını çekip anahtarlarını teslim ettik." dedi.

Yıl sonuna kadar 200 bin konutun kuralarını çekerek hak sahiplerine evlerin anahtarlarını teslim edeceklerini söyleyen Yerlikaya, önümüzdeki yılın sonuna doğru da 389 bin hak sahibinin sıcak yuvalarının anahtarlarını teslim etmekte kararlı ve inançlı olduklarını belirtti.

AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek isteyen Yerlikaya, "Iğdır'ımızda huzur ve kardeşlik istiyoruz. Cumhur İttifakı'mız ve bizim şehir eminliğine aday Ülkü kardeşimiz eğitimli, iyi bir mühendis, bizim kardeşimiz, 25 yıldan beri belediyede. Iğdır Belediyesinde 10 yıl mühendis olarak çalıştı, sonra idari görev verildi. Şu anda da belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunuyor. Belediyeciliği biliyor, içinizden birisi, Iğdır'ın evladı, bacınız." diye konuştu.

"Göz açtırmıyoruz çünkü onların son çırpınışları"

Iğdır'ın tüm ilçelerinde, köylerinde, mahallelerinde, caddelerinde, sokaklarında terör istemediklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Onlara (teröre), zaten sınır içinde ve ötesinde demiyoruz, göz açtırmıyoruz çünkü onların son çırpınışları. Sınırın içinden veya dışından kim, kimlerin bu aziz millete, devletimize, birliğimize ve kardeşliğimize yan bakıyorsa biz ona düz bakmıyoruz. İçeride sayıları belli. Biz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan cesaret, güven, gayret, azim ve kararlılıkla Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim sizleri seviyoruz. Allah'a şükür bu şehrin 22 yıldan beri AK Parti, Cumhur İttifakı'yla beraber nasıl bir noktaya geldiğini ve Allah'ın izniyle şu seçimlerden sonra da nereye doğru gideceğini bizler biliyoruz, sizler de biliyorsunuz, görüyorsunuz ve inanıyorsunuz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

Yerlikaya daha sonra kentteki bir düğün salonunda AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Iğdır" programına katıldı. Burada gençlere hitap eden Yerlikaya, AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi.