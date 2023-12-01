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İçişleri Bakanı: NARKOGÜÇ-38 Operasyonunda 1 Ton 719 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-38' operasyonunda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-38' operasyonunda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye'de uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik 'NARKOGÜÇ-38' operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul, Diyarbakır ve Hakkari'de 1'er, Zonguldak'ta 20, Tekirdağ'da 11 ve Osmaniye'de 2 olmak üzere toplamda 36 şüpheli yakalandı. Operasyonda toplam 1 ton 719 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ve jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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