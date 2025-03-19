İBB'ye kayyum mu atanacak? Sorunun cevabı tek bir şarta bağlı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası en çok merak edilen konuların başında İstanbul Belediye Başkanlığı görevine ne olacağı.

İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 şüpheli, "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak" ile suçlanırken Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İmamoğlu "suç örgütü lideri şüpheli" olarak nitelendirildi.

"GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜN"

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu gelişmelerin CHP'nin pazar günü yapacağı ön seçimini etkileyeceğini söyleyip "Gözaltı süresinin 4 gün olduğunu biliyoruz. İmamoğlu'nun ön seçimefiili olarak katılma ihtimali yok. Sandıklar kurulsa bile İmamoğlu gidemeyecek" dedi.

"TERÖRDEN TUTUKLANIRSA KAYYIM ATANIR"

"Kayyım atanır mı?" sorusuna da cevap veren Atik şu ifadeleri kaydetti:

İmamoğlu hakkında yürütülen iki tane soruşturma var. Özellikle birisi 'suç örgütü' liderliği. İkincisi de PKK/KCK terör örgütüyle yerel seçimde 'Kent Uzlaşısı' ile uzlaşma yapılması ve terör örgütüne alenen destek verilmesiyle, yardım etme suçunun yöneltilmesi.

Tüm bunlardan sonra şu soru akla geliyor; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyım atanır mı? Ekrem İmamoğlu görevden alınır mı? Terör soruşturması olduğu için, İmamoğlu ve 7 kişi hakkında PKK/KCK'ya doğrudan yardımla suçlandığı için, terör suçlaması belediye başkanları için görevden alınma ve yerlerine kayyım atanması sonucunu doğuruyor.

Bu yasal düzenleme olarak Meclis'ten de geçti. 15 Temmuz'dan sonra kararname ile getirilmişti. Sonrasında da Meclis'ten yapılan yasal düzenlemeyle yasalaştırıldı. Bu kapsamda pek çok belediye başkanının görevden alındığını biliyoruz, teröre doğrudan yardım-yataklık suçlamasıyla.

Ekrem İmamoğlu hakkında da böyle bir suçlama var. Bu soruşturma kapsamında savcılığa ifade verecek. 4 günlük gözaltı süresinin ardından çıkarılacağı mahkemenin ardından eğer İmamoğlu 'teröre yardım' suçlamasıyla tutuklanırsa İBB'ye kayyım atanır. Daha önce bu uygulama bu şekilde gerçekleşmişti.

"TERÖR DIŞINDA YERİNE KAYYUM ATANAZ"

'Suç örgütü lideri' olarak suçlandığı soruşturma kapsamında bir kayyım atanması bildiğim kadarıyla gerçekleştirilmiyor. Bunun tek istisnası terör suçlaması. Eğer suç örgütü liderliği konusunda bir tutuklama gelir, 'terör'den gelmezse tutuklama kararı olduğu için görevden alınır ama yerine kayyım yerine Belediye Meclisi'nden yeni bir CHP'li seçilebilir"