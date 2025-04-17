Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul iddiası: 24 bin konutun inşaatını başlattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığı ile yeni bir açıklama yaptı.

KANAL İSTANBUL İDDİASI

Kanal İstanbul projesine ilişkin iddialarda bulunan İmamoğlu, "Yokluğumu fırsat bilip "Kanal İstanbul"denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar" ifadelerini kullandı.

"İŞ MAKİNELERİNİ SUYUN DİBİNE KADAR SOKMUŞLAR"

İmamoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu kez alelacele TOKİ'yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar.

İBB'nin ve İSKİ'nin resmi uyarılarını dikkate almadıkları gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı'nın içme suyu kullanım oranını %100'den %0'a indirmişler. Bunu hiç utanmadan kamuoyundan saklayıp, İSKİ'ye bile bildirmemişler.

Şunu herkes anlasın ki, bizim gözbebeğimiz İstanbulumuz'da feda edilecek bir tek damla su kaynağımız yok. Bu haksız, hukuksuz ve fırsatçı yaklaşımla mücadeleyi asla bırakmayacağız.

"İKLİM KRİZİNE BİR KRİZ DE SİZ EKLİYORSUNUZ"

Sizin iklim değişikliği ve çevre koruma konusunda zerre kadar samimiyetiniz olsaydı, İstanbul'un su kaynaklarına böylesine saldırmazdınız.

Hukuka, ekonomiye, demokrasiye verdiğiniz zararın yanına çevreye, İstanbul'un su kaynaklarına verdiğinizzararı ekliyorsunuz. Tüm dünyanın cebelleştiği, yeni yol ve yöntemler aradığı iklim krizine bir kriz de siz ekliyorsunuz.

Hemen vazgeçin bu rant ve talan projesinden. Millet sizi zaten gönderecek bari gitmeden toprağa, suya, havayadaha fazla zarar vermeyin."