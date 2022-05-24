Herkes Saadet Partisi veya DEVA Partisi'nden bekliyordu, üçüncü ittifakı Adalet Partisi kuruyor - Haberler

Türk siyasetinde 3. ittifak dedikodularının ortaya çıkmasının ardından kulisler de yeniden hareketlendi. Son dönemde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ile Vecdet Öz'ün Adalet Partisi'nin 3. ittifak içine gireceği iddia edildi. Öz'den konuya ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

"MERKEZ SAĞDA İTTİFAK ARAYIŞINDAYIZ"

Cumhuriyet TV'ye konuşan Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz, merkez sağda bir ittifakın içine girdiklerini belirtti. "3. ittifak kurulacak. Sıkı dursunlar" diye konuşan Adalet Partisi lideri Öz, önümüzdeki günlerde bir sürprizin de olacağını açıkladı.

"SIKI DURSUNLAR"

Öz, yaptığı açıklamada "3. ittifak kurulacak. Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz. Söke söke alacağız. 3. ittifakla ilgili çalışmalar başladı, önümüzdeki günlerde bu sürpriz ortaya çıkacak. Sıkı dursunlar" ifadelerini kullandı.