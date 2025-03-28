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'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2019 seçimlerinde "Ekrem abi, her şey güzel olacak" diye seslenip, sloganın mucidi haline gelen Berkay Gezgin tutuklanmış ve Metris Cezaevi'ne gönderilmişti. Gezgin'in son olarak Silivri Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

2019'da yapılan yerel seçimlerde "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gezgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki protestolara katılmış ve gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Saraçhane'den gözaltına alınan Berkay Gezgin, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "polise mukavemet" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Berkay'ın son cümlesi, 'Lütfen beni unutturmayın!' oldu.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Tutuklandıktan sonra gündeme oturan Berkay Gezgin, gönderildiği Metris Cezaevi'den, Silivri (Marmara) Cezaevi'ne nakledildi. Gelişmeyi, gazeteci İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu.

İMAMOĞLU DA SİLİVRİ'DE

19 Mart'ta şafak operasyonu ile gözaltına alınıp ardından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

içeride olması gerekenler dışarıda dışarıda olması gerekenler içeride

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Recep Palace Dinlenme Tesisleri .. Ama Burasi Yap Islet Devret Modeli Ile Yapildiysa, Ileride Sartlar ve Roller Degisir mi ??

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