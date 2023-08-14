Hamas, Gazze'de belediye seçimleri için ulusal uzlaşı çağrısı yaptı

Hamas, Gazze'de belediye seçimlerinin yapılması için ulusal uzlaşıya ihtiyaç olduğunu belirtti. Hamas öncülüğünde düzenlenen sempozyumda, belediye seçimlerinin ulusal uzlaşıyı ileriye taşıyacak bir adım olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Hamas, Gazze'de belediye seçimlerinin yapılması için ulusal uzlaşıya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gazze'de Hamas öncülüğünde belediye seçimleriyle ilgili ulusal şahsiyetler ve direniş gruplarının temsilcilerinin katılımıyla bir sempozyum düzenlendi.

Hamas Ulusal İlişkiler Birimi Başkanı Zekeriyya Ebu Muammer, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de Merkezi Seçim Kurulunun gözetiminde belediye seçimlerinin yapılması için ulusal uzlaşıya, halkın, direniş gruplarının, insan hakları ve hukuk örgütlerinin desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Belediye seçimlerinin, ulusal uzlaşıyı ileriye taşıyacak bir adım olmasını temenni ettiklerini kaydeden Ebu Muammer, "Bu seçimlerin başarılı olabilmesi için uzlaşı zorunludur." dedi.

Hamas'ın bu çağrısıyla ilgili olarak Fetih Hareketi ya da Filistin yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'de, Hamas'ın iktidara geldiği 2007'den bu yana yerel seçimler yapılamıyor. Hamas, seçimlerin, (başkanlık ve milletvekilli seçimleri ile Ulusal Meclis seçimleri) eş zamanlı olarak yapılmasını şart koşuyor.

Gazze'de belediye seçimlerinin yapılacağı tarih ise henüz netlik kazanmadı.