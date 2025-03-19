Halil İbrahim Sevim: CHP'deki Skandallar Bitmiyor

AK Parti Afyonkarahisar Medya ve Tanıtım Başkanı Halil İbrahim Sevim yaptığı açıklamada, İstanbul'da bu sabah yaşanan gözaltılar sonrası CHP'de skandalların bitmediğini ifade etti.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı haftalık olağan basın toplantısını Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim başkanlığında gerçekleştirdi. Basın toplantısında Sevim, son günlerde CHP'nin içinde bulunduğu siyasi garabeti izlediklerini söyledi. CHP'de skandalların bir türlü bitmediğine dikkat çeken Sevim şunları söyledi:

"Bir yanda sürekli demokrasi naraları atan, halk iradesi söylemini dillerinden düşürmeyen sözde söylemler varken, diğer yanda ise bu söylemlerine tamamen aykırı bir şekilde hareket eden, kendi partilerinde bile demokrasiyi rafa kaldıran bir CHP gerçeği var. CHP 'de skandallar bir türlü bitmek bilmiyor. Usulsüz diploma skandalıyla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi üzerine CHP yönetimi tam bir panik havasına girmiş durumdadır. CHP'deki telaşın asıl sebebini bu sabah anlamış bulunuyoruz. Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, anlaşıldığı üzere kendisine ve çalışma arkadaşlarına yönelik suçlamaları gayet iyi bildiğinden aklınca erken seçim çığırtkanlığı yaparak bu süreci ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak karşılamayı hedeflemiştir. Aklınca kendisini siyasi mağdur göstererek yöneltilen suçlamalara milleti ortak etmeye çalışmıştır. Ancak milletimiz bu kirli oyunlara kanmaz. Adaletin tecelli etmesini engellemek için yapılan her girişim, millet iradesine açık bir saldırıdır". - AFYONKARAHİSAR