Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti

Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti
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Gelecek Partisi' milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, partilerinden istifa etti. İki milletvekilinin istifa kararının nedenlerine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, partilerinden istifa etti.

Gelecek Partisi'nde istifa şoku yaşandı. Partinin iki milletvekili Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, partilerinden istifa etme kararı aldı.

İSTİFA DEPREMİ! NEDENİ NETLİK KAZANMADI

İki ismin istifa kararının gerekçeleri henüz resmi olarak açıklanmadı. İstifaların, önümüzdeki saatlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İki ismin bağımsız olarak mı yoluna devam edeceği yoksa başka bir partiye mi geçeceği de henüz netlik kazanmadı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birleşimiyle kurulan Yeni Yol Partisi, Meclis'te grup kurmuştu. Ancak bu birleşmenin ardından Temurci ve Şahin, Gelecek Partisi çatısı altında kalmayı tercih etmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıŞevki Sünger:

Anayasa için kollar sivandi paralar havada ucusuyor. Bizde bunları vekil yapmak için oy kullaniyoruz. Sonra sadaka gibi askeri ve emekli maaşına talim

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

sizin gelmişinizide, geleceğimizide, sinemaya göndereyim

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Akp için 2 vekil demek geçerler yakinda

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Haber YorumlarıTheC:

Kemal Kılıçdaroğlu sağolsun bedavadan vekil oldular şimdi de kafalarına göre takılıyorlar.

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

basiretsizler nasıl yutkunuyorsunuz

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