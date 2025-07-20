Gelecek Partisi'nden İki Milletvekili İstifa Etti

Gelecek Partisi'nden İki Milletvekili İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İki vekil, partinin mevcut durumunun Türkiye için yeni bir gelecek tasavvuru inşa etmesini imkansız hale getirdiğini belirtti.

GELECEK Partisi İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci, partilerinden istifa etti.

Şahin ve Temurci, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak açıklamada, "Büyük umutlarla kurduğumuz Gelecek Partisi'nin içinde olduğu mevcut durumun Türkiye için yeni bir gelecek tasavvuru inşa etmesi artık imkansız hale gelmiştir. Gelecek Partisi büyük bir iddiayla kurulmuş, kuruluş döneminde hem Genel Merkez nezdinde hem de teşkilatlarda çok iyi bir kadro oluşturmuştur. Türkiye'nin dört bir tarafında teşkilatlarımız olağanüstü gayretler ortaya koymuştur. Partimiz kuruluş döneminde vatandaşın sahip çıkabileceği bir potansiyele sahipken bugün gelinen noktada 'siyasetteki konjonktürel dalgalanmaya göre kendisine yer bulmaya çalışan bir siyasi yapı' haline dönüşmüştür. Öyle ki; organik olmayan siyasi oluşumlarda yer alabilme adına partinin isminden dahi vazgeçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanına ve milletvekillerine başarı dilenen açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada siyasi duruşumuza ve vicdani sorumluluğumuza daha fazla aykırı düşmemek adına kurucusu olduğumuz Gelecek Partisi'nden istifa ediyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, milletvekillerimize, genel merkez yöneticilerimize, İl Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. İnsanımızın daha iyi bir geleceği hak ettiğine olan inancımızdan, dolayısıyla ülkemiz için verdiğimiz mücadeleden vazgeçmiş değiliz. Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte gerçekçi zeminlerde sonuna kadar sürecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Meclis'te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti

Meclis'te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
Suriye hükümeti: Süveyda il merkezindeki çatışmalar sona erdi

Hükümet duyurdu! Günlerdir süren çatışmalarda sona gelindi
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

'Zeytinlik' yasası Meclis'ten geçti! İşte tartışma yaratan 11. madde
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Eşini aldatırken yakalanan CEO, sessizliğini bozdu

Eşini aldatırken yakalanan CEO, sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin bir polis memuru gözaltına alındı

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Polis memuru gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.