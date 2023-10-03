Gazeteci Ayşenur Arslan Soruşturmanın Ardından Serbest Bırakıldı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Arslan, "Biraz, hatta birazdan da öte yorucu bir süreç. Zaten şunu da söyleyeyim tam da sağlığımın bozuk olduğu döneme denk geldi bu. O nedenle bir parça konuşma orucu içinde olacağım" dedi. Ayşenur Arslan yaklaşık 1 saat süren savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayşenur Arslan savcılık ifadesinin ardından adliye önündeki Çağlayan Meydanında basın açıklaması yaptı. Arslan, "Bu bir gözaltı değil. Gözaltı prosedürü uygulanmadı. Mesela hastaneye götürülmedim, herhangi bir emniyet müdürlüğüne götürülüp oradan gelmedim. Nasıl bir prosedür olduğunu çok anlamadığım için izah edemeyebilirim ama neredeyse bir terörle mücadele ekibi bana savcılığa kadar eşlik etti diye özetlesem yeridir herhalde. Savcı sosyal medyada iyice köpürtülmüş olan meselenin deyim yerindeyse köpüğünü alarak bana sorular yöneltti. O sorular karşısında ben gerçekten ne anlattığımı, neyi kastettiğimi terörü övmek bir yana dursun bu konudaki kaygıları bir vesileyle paylaştığımı anlattım. Neticede serbest kaldım. Bunun sonucu takipsizlik yada bir davaya dönüşmesi mi bilmiyorum bunu zaman gösterecek herhalde. Biraz, hatta birazdan da öte yorucu bir süreç. Zaten şunu da söyleyeyim tam da sağlığımın bozuk olduğu döneme denk geldi bu. O nedenle bir parça konuşma orucu içinde olacağım. Bu ne kadar sürecek, hatta bitecek mi henüz bilmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika