İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma sonucunda Halk TV'de sarf ettiği sözler nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı. Arslan, ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne götürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün Halk TV'de sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı. Arslan, ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne götürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında; Halk TV yayınında 1 Ekim'de Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlattı. Aslan hakkındaki soruşturmanın; "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarının işlendiği iddiası ile açıldığı bildirildi.

Arslan, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arslan şu anda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürülüyor.