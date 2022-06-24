G7 Dışişleri Bakanları: "Rusya, gıda güvensizliğini artırıyor" Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları gıda güvensizliğini artırıyor" ifadelerini kullandı. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları gıda güvensizliğini artırıyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını engellediği tartışmaları sürerken, G7 Dışişleri Bakanları ortak açıklamada bulundu. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırını kınayarak, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları gıda güvensizliğini artırıyor" ifadelerini kullandı. Bakanlar yaptıkları açıklamada, Rusya'nın Ukrayna limanlarındaki engellerini kaldırması çağrısında bulundu. Açıklamada, ayrıca Rusya'ya uygulanan yaptırımlar hakkında, "Tüm G7 yaptırımları, Rus gıda ve tarım ürünlerinin küresel pazarlara girmesine izin veren muafiyetler içeriyor" sözlerine yer verildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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