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FT: "İran ve Körfez ülkeleri, Hürmüz Anlaşması için önümüzdeki hafta bir araya gelecek"

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Financial Times gazetesinin haberine göre Umman ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan gemi trafiğini yönetmek için geçici bir anlaşmaya varılmasını sağlamak amacıyla Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları, önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşecek.

Financial Times gazetesinin haberine göre Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetmek için geçici bir anlaşmaya varılmasını sağlamak amacıyla Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları, önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşecek.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetilmesine ilişkin yapılacak anlaşma için diplomatik çabalar hız kazandı. Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları, Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetmek amacıyla geçici bir anlaşma sağlanması için önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelecek. Habere göre görüşme, Umman'ın kıyı kenti Salalah'ta yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Toplantının amacı, petrol akışında yaşanan aksamalar nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılacak sevkiyatların geçici olarak yönetilmesine yönelik bir anlaşmaya destek sağlamak.

İran ve Umman, Ağustos ayında Hürmüz Boğazı üzerinden deniz trafiğinin yeniden açılması konusunda bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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