Fevzi Sayan Tutak Belediye Başkan Aday Adaylığına Başvurdu

Tutak Belediye Başkan Aday Adayı Fevzi Sayan, siyasi ve kanaat önderleriyle birlikte AK Parti Tutak İlçe Başkanlığına başvurusunu gerçekleştirdi. Sayan, huzur ve mutluluk getirmek, ilçeye güzellik kazandırmak amacıyla aday olduğunu belirtti.

Tutak Belediye Başkanlığı müracaatı için kendisi ile birlikte siyasi, kanaat önderi, aşiret büyükleri ve vatandaşların oluşturmuş olduğu yoğun bir kalabalıkla AK Parti Tutak İlçe Başkanlığına giden Fevzi Sayan başvurusunu gerçekleştirdi.

Başvuru esnasında açıklamalarda bulunan Tutak Belediye Başkan Aday Adayı Fevzi Sayan: "Öncelikle ilçemize hayırlı uğurlu olsun. 5 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından Tutak Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurumu gerçekleştiriyorum. Buradaki amacım Tutak'ta birlik ve beraberliği sağlamak, huzuru, mutluluğu getirmek. İlçemize güzellik kazandırmak" dedi.

AK Parti Tutak İlçe Başkanlığında gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Aday Adayı Fevzi Sayan; kanaat önderleri, aşiret liderleri, siyasiler ve vatandaşlarla yemek programında bir araya geldi.

Yemek programında konuşan Fevzi Sayan: Tutak ilçemize hizmet için çıktığımız kutlu yolda yapacak çok işimiz var. Bizler milletimize halkımıza efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Amacımız el ele omuz omuza verip ilçemizdeki hizmet bayrağını daha ileriye taşımaktır. Bugün sizlerin huzurunda Tutak Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıklıyorum. İlçemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşrifleri ile bizleri onurlandıran bu kutlu davada bizlerle yol yürüyecek olan, bizleri yalnız bırakmayan büyüklerimi ve kardeşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Önceki dönem Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Durgut, Ak Parti Tutak Belediye Başkan Adayı Yavuz Özcan, CHP Belediye Başkan Adayı Sayın Erkan Sayan, Deva Partisi İlçe Başkanı Süreyya Aslan, AK Parti önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Sayın Yüksel Çelik, Ak Parti İl Genel Meclis Üyelerimiz Sayın Ömer Yıldırım, Sayın Cahit Cengiz, AK Parti Belediye Meclis Üyelerimiz Sayın İsmail Tekes, Sayın Fatih Aydın, Sayın Hamdullah Yıldırım, BBP İlçe Başkanı Sayın Yemen Bayındır, Saadet Partisi ilçe başkan Kiyasettin Turgut'a desteklerinden dolayı kendilerine huzurlarınızda teşekkür ederim. Gücümüzü güç katıp ezberleri bozma hedefi ile yola çıkan sizlere minnettarım. Benim davam hizmete inanan insanların davasıdır. Yolumuz bahtımı açık olsun. Allah Yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

Tutaklı vatandaşlar ise; "İş insanı kimliğiyle bu zamana kadar Tutak ilçesine bir çok katkıda bulunduğunu, gençlerin abisi pozisyonunda yer aldığını ve toplumun bütün katmanları ile barışık olduğunu ifade ettiler. - AĞRI