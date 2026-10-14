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FBI, Direktör Kash Patel'in Moskova ziyareti iddialarını yalanladı

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FBI, Direktör Kash Patel'in Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ev sahipliğinde temaslarda bulunmak üzere Moskova'yı ziyaret ettiği iddialarını yalanladı. Patel'in güvenlik güçlerine yönelik bir etkinlik için Virginia'daki Liberty Üniversitesi'nde bulunduğu açıklandı.

FBI tarafından yapılan açıklamada, FBI Direktörü Kash Patel'in Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ev sahipliğinde temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ettiği yönünde ülke basınında yer alan iddialar yalanlandı.

ABD'li yetkililer, FBI Direktörü Kash Patel'in Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ettiği yönündeki haberleri yalanladı. FBI tarafından yapılan açıklamada, Patel'in güvenlik güçlerine ilişkin bir etkinlik kapsamında Virginia eyaletinde bulunduğu bildirildi. FBI ile bağlantılı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Patel'in Virginia eyaletinde bulunan Liberty Üniversitesi'nde güvenlik güçlerine yönelik kutlamaların düzenlendiği bir etkinliğe katıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, iddiayı dile getiren ABD merkezli haber kanalı MS NOW eleştirildi.

MS NOW, resmi kaynaklara dayandırdığı öne sürülen haberinde Patel'in bir toplantıya katılmak üzere Rusya'ya resmi ziyarette bulunduğunu iddia etmişti. ABD merkezli haber sitesi Politico da, Patel'in 14-15 Ekim tarihlerinde Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde temaslarda bulunacağını ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) görüşmelere ev sahipliği yapacağını savunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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