Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Andriy Portnov Madrid'de Silahlı Saldırıya Uğrayarak Hayatını Kaybetti

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Yardımcısı 52 yaşındaki Andriy Portnov, İspanya'nın başkenti Madrid'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz silahlı şahısların başkent Madrid'in lüks Pozuelo de Alarcon semtindeki Amerikan Okulu'nun dışında eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Yardımcısı Andriy Portnov'un silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay sırasında çocuklarını okula bırakan Portnov'da en az 3 kurşun yarası olduğunu tespit etti. İspanyol polis kaynakları, Portnov'un arabaya binerken sırtından ve kafasından vurulduğunu, saldırganın daha sonra ormanlık alana kaçtığını aktardı.

Yanukoviç yönetiminde etkili isimdi

Mesleği avukatlık olan Portnov, 2014 yılında aylarca süren Batı yanlısı protestoların ardından görevini bırakan Rusya yanlısı Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in hükümetinde milletvekili ve başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Protestoların ardından aynı yıl Yanukoviç ile birlikte Ukrayna'yı terk eden Portnov, 2019 yılında Vladimir Zelenskiy'nin Devlet Başkanı seçilmesinin ardından ülkeye geri dönmüştü. Daha sonra tekrar Ukrayna'dan ayrılan Portnov, 2021'de ABD Hazine Bakanlığı tarafından yargı alanındaki yolsuzluklara karışmak ve reform çabalarını baltalamak için nüfuzunu kullanmakla suçlanarak yaptırımlara tabi tutulmuştu. - MADRİD