Eski Emniyet Müdürü FETÖ Üyeliğinden Yakalandı

Mersin'de hakkında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü Nihat Yıldırım, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yıldırım'ın FETÖ'nün üst düzey yöneticisi olduğu ve örgütün toplantılarına katıldığı belirlendi.

MERSİN'de hakkında FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, eski emniyet müdürü Nihat Yıldırım, yakalandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye eski polis müdürü Nihat Yıldırım'ın Çamlıyayla ilçesinde olduğunu belirledi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirtilen Yıldırım'ın, FETÖ'nün toplantılarına katıldığı ve üst düzey yöneticisi olduğu da saptandı. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminden önce 3'üncü sınıf emniyet müdürü rütbesiyle görev yapan Yıldırım, özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonla yakalandı. Nihat Yıldırım emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.