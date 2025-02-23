Erdoğan'ın masasındaki son anket

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ndeki salonda CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya son anket sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SORUNU KİM ÇÖZER DİYE SORDUĞUMUZDA ERDOĞAN ÇIKIYOR"

AK Partili Şen'in açıklamaları şöyle; "Ekonomide fiyat istikrarı sorunu var doğru biz bunu görüyoruz. Sorunu kim çözer diye sorduğumuzda yine birinci sırada Tayyip Erdoğan çıkıyor, parti olarak da AK Parti çıkıyor. Vatandaş sorunu yaşıyor, bizim sorunu gördüğümüzü biliyor ve çözümü bizden bekliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen.

"3-4 AYDIR BİRİNCİ PARTİYİZ"

CHP'den bekleseydi, CHP yerel seçimde bir politik anomali olarak almış olduğu 2 puan fazlayı koruyabilirdi. Şu anda biz AK Parti olarak 3-4 aydır birinci partiyiz ve bizi takip eden CHP ve arkasından gelen partinin toplamına yakın bir oy oranına sahibiz.

"YARINDAN İTİBAREN 2028 SEÇİMLERİNE HAZIRLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Şimdi Eylül, ekim aylarında makas değişiyordu biz takip ettik. Kasım ayında tamamen değişeceğini analizlerden öngörüyorduk. O bitti, bir daha geri dönmez. CHP politik normallikle politik anomaliyi birbirinden ayırabilecek siyasi vizyona, bilgiye sahip değil. Bir anomaliyi evrensel hakikat olarak görüyor öyle bir şey yok o bitti. Cumhurbaşkanımızın bugün yeniden seçilmesinden sonra biz yarından itibaren 2028 seçimlerine hazırlanmaya başlayacağız. Bizim için yarın seçimler başlıyor."