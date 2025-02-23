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Erdoğan'ın masasındaki son anket

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin düzenlendiği salonda canlı yayına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen "Şu anda biz AK Parti olarak 3-4 aydır birinci partiyiz ve bizi takip eden CHP ve arkasından gelen partinin toplamına yakın bir oy oranına sahibiz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ndeki salonda CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya son anket sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SORUNU KİM ÇÖZER DİYE SORDUĞUMUZDA ERDOĞAN ÇIKIYOR"

AK Partili Şen'in açıklamaları şöyle; "Ekonomide fiyat istikrarı sorunu var doğru biz bunu görüyoruz. Sorunu kim çözer diye sorduğumuzda yine birinci sırada Tayyip Erdoğan çıkıyor, parti olarak da AK Parti çıkıyor. Vatandaş sorunu yaşıyor, bizim sorunu gördüğümüzü biliyor ve çözümü bizden bekliyor.

Erdoğan'ın masasındaki son anketAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen.

"3-4 AYDIR BİRİNCİ PARTİYİZ"

CHP'den bekleseydi, CHP yerel seçimde bir politik anomali olarak almış olduğu 2 puan fazlayı koruyabilirdi. Şu anda biz AK Parti olarak 3-4 aydır birinci partiyiz ve bizi takip eden CHP ve arkasından gelen partinin toplamına yakın bir oy oranına sahibiz.

"YARINDAN İTİBAREN 2028 SEÇİMLERİNE HAZIRLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Şimdi Eylül, ekim aylarında makas değişiyordu biz takip ettik. Kasım ayında tamamen değişeceğini analizlerden öngörüyorduk. O bitti, bir daha geri dönmez. CHP politik normallikle politik anomaliyi birbirinden ayırabilecek siyasi vizyona, bilgiye sahip değil. Bir anomaliyi evrensel hakikat olarak görüyor öyle bir şey yok o bitti. Cumhurbaşkanımızın bugün yeniden seçilmesinden sonra biz yarından itibaren 2028 seçimlerine hazırlanmaya başlayacağız. Bizim için yarın seçimler başlıyor."

Erdoğan'ın masasındaki son anket
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Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıhhbbmm4zw5:

aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış

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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Sandığı bekliyoruz bakalım kaçıncisiniz... Ben bile CHP oy verdiysem size bye bye.

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Haber Yorumlarımehmet mutluay:

emeklilerle anket yapmışmı

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Haber YorumlarıYusuf yusuf:

Sihirli tarih sebebiyle sadece 1 gün ile 17 yıl geç emekli olacağımız bir kanunla, 2008 yılına kadar yeni bir Eyt bekleyen milyonlar sizi birinci yapar yaparda baştan mı sondan mı ona siz karar verin.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Hadi canım , bir parti başkanını tutukla,kodese at,.. Para verirsek harcarlar deyin elem Emeklilere bir asgari ücret tutarını bile çok görün.. Vatandaşın alım gücünü yok ettiniz.Verdiğiniz rakam aynı ama her gün zaruri ihtiyaç maddelerine gelen zam ile bugün alabildiğini yarın alamayan bir duruma soktunuz insanları vb vb bu durumda hala birinci partiyiz diyebiliyorsanız ,,ne diyeyim

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Haber YorumlarıAdanali:

Bonzayi ye sağlam vurmuş bu galiba hırsızlar

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Haber YorumlarıDağıstan:

İsyan ediyorum, emekli maaşım asgari ücretin altında ve beni bir ay boyunda bu meblağ ile yaşamaya mahkum eden düzenlemeye isyan ediyorum. İtiraz ediyorum. Bu kadar prim öde , yaşı tutuyor diye emekli ettiniz adama benimle aynı maaşı ver. Burası neresi ya..

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Kendisi inaniyormu acaba bu ankete. Helede bu ekonomik şartlarda.....

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Haber Yorumlarıvelı yun:

ozaman seçim yapalm niye kaçıyor sunuz

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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Ekonomiyi sorununu kim çözer demişler. Ekonomiyi bu hale zaten CHP ve diğerleri getirdi siz hiç birşey yapmadınız milletin aklıyla çok güzel oynuyorlar ve bunlara alkış çalan var...

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