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Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt

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DEM Parti'nin 28 Aralık'ta İmralı'ya yaptığı ziyaretle başlayan süreç teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılacağına yönelik iddiaları da beraberinde getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıda "Ev hapsi, mev hapsi yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bebek katiline af yok" dediği ve Adalet Bakanı Tunç'a da "Bunları halka anlatın" talimatı verdiği öğrenildi.

Dem Parti heyetinin 28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme "Terörsüz Türkiye" sürecinin ilk adımları olarak kayıtlara geçti.

İDDİALAR HAVADA UÇUŞUYOR

İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretleriyle şekillenen süreç beraberinde çok sayıda iddiayı da getirirken teröristbaşı Öcalan'ın ev hapsine çıkarılacağına dair haberler de çok sayıda basın yayın organında yer aldı.

ERDOĞAN TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı son görüşmede de gündeme geldiği konuşulan iddiaya sonunda net bir nokta koyuldu.

"ADAMIN KENDİSİ DE ÇIKMAK İSTEMİYOR"

Dün AK Parti milletvekillerinden oluşan bir grupla kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna " Ev Hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok" yanıtını verdiği öğrenildi.

"BUNLARI HALKA ANLATIN"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a dönerek "Bunları halka anlatın" talimatı vermiş.

GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA

Erdoğan'ın bugün yapılacak olan AK Parti grup toplantısında, yeni sürece ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Erdoğan'dan
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (45)

Haber Yorumlarıdehide:

Reise laf edenler ne oldu? Reisin ince planları var herkes anlayamaz. Asla milletine ters bir şey de yapmaz. Kötü görünüyorsa bile altından faydamıza bir şey çıkar sadece beklemek gerekiyor. Chpkk gibi terör yanlısı zaten değil adam terörü bitirdi zaten.

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Haber YorumlarıDogrucuLavuk:

Aynen çevir kazı yanması. Ülkedeki Adelet Temelleri : Gelen Tepkiye Göre

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Haber YorumlarıReşat:

Bunlar Yok diyorsa var demektir,,, çünkü zamanında Yok dedikleri her şeyi yaptilar bunlarda yalan bitmez

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Haber YorumlarıEmre Zengin:

İyi polis kötü polis

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Ne oldu lan troller. İstediğiniz olmadımı size malzeme çıkmaz bundan.Kudurıyosunız ama reis bu terörü çözecek ve sizin gibi bundan memalananların hevesleri gursağında kalacak.Helal sana reis.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Artık kimseye bir şey anlatmaya gerek kalmadı ki ! Herkes geçim derdin de.Artık ümitler tükenmeye başladı sayın Cumhurbaşkanım. DENETİMSİZ EKONOMİ ler batmaya mahkum. Öyle ifşa ediyorum diye yapılan herşey sadece gösteri de kaldı. Raflardaki tüm urunler neredeyse eksik gramajlı. Tarihi geçmiş ne kadar ürün var ise önümüzde. Ayrıca bilginiz olsun, Cimer'e yazılan şikayetler hep yuvarlak cevaplar ole geçiştiriliyor. Lütfen TRUVA atları etrafınızda! Dikkatli olunuz. Lütfen.

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Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Bu partili cumhurbaşkanının bugüne kadar tükürdüğünü yaladığını gördünüz mü hiç R yaptığını gördünüzmü göremezsiniz dünyada tek eşi benzeri yok özü sözü bir akepeliler daha iyi bilirler dünya lideri ireyiz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

tedbirli biri yağmur yağdığında ıslanmamak için ilkönce ortalığı yoklayıp şemsiye açıp ortaya çıkar şemsiyeyide malum birine tutturuverir

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Haber YorumlarıVatan Daş:

Bebek katiline ev hapsine çevirirseler asıl vatan hainlerini görmüş oluruz. Bu konunun açılması bile söz konusu olmamalıydı.

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Haber YorumlarıAhmad Al Amany:

kesin oyle soylemıstır

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