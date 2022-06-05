Erdoğan'dan 3600 ile arpa ve buğday alım fiyatı açıklaması - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmanın tamamlandığını belirterek yarınki Kabine Toplantısı açıklamasında detayları aktaracağını söyledi. Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) arpa ve buğday alım fiyatlarına ilişkin de "TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. Erdoğan, AK Parti'nin istişare toplantılarına verdiği öneme dikkat çekerek toplantıdan çıkan sonuçların illere anlatılmasını istedi. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "AK Parti istişareyle kurulmuş, bugüne kadar da her seviyede ve zeminde istişare kültürünü yaşatmış bir partidir. Kendi aramızdaki istişareleri düzenli olarak sürdürürken, en büyük istişareyi de milletimizle yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, uzunca bir süredir, çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı yürüttüklerini hatırlatarak, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis'in takdirine sunma safhasına getirdiklerini aktardı. Detayları için yarınki Kabine Toplantısı'nın sonrasındaki açıklamasına işaret eden Erdoğan, "Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.