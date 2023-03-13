Erbakan'ın yardımcısından olay iddia: AK Parti, 6284 sayılı kanunun kaldırılması teklifimizi kabul etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı'na dahil olmaları için şart koştukları 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebini AK Parti cephesinin kabul ettiğini öne sürdü. Aydal katıldığı canlı yayında kadın sunucunun "AK Parti bu maddeye de tamam demiş olamaz" sözlerine ise "Teklifimiz iletildi. Karşı taraftan 'Hiçbir problem yok' dendi" yanıtını verdi.

Cumhur İttifakı'na katılım için 30 maddelik bir talep listesi sunan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal katıldığı canlı yayında, maddeler arasında yer alan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin yer aldığı listeyi Ak Parti'ye ilettiklerini ve kendilerine 'hiçbir problem yok' yanıtı verildiğini iddia etti.

AYDAL'IN SÖZLERİ MODERATÖR KÜBRA PAR'I KIZDIRDI

Habertürk'te yayınlanan "Açık ve Net" programına konuk olan Aydal'ın bu açıklaması programın moderatörü Kübra Par'ın da tepkisini çekti. Par, "Bunun kaldırılmasını talep ettiğiniz için sizi eleştiriyorum, AK Parti bu maddeye de 'tamam' demiş olamaz" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal.

"KARŞI TARAFTAN 'HİÇBİR PROBLEM YOK' DENDİ"

Par'ın bu sözlerine yanıt veren Aydal ise "Bizim taleplerimiz yazılı olarak kendilerine iletildi, bu iletilme esnasında da bütün bu maddeler tek tek okundu ve karşı taraftan 'hiçbir problem yok' dendi" ifadelerini kullandı.

MADDELER ARASINDA 6284 SAYILI KANUNUN KALDIRILMASI DA VARDI

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için AK Parti'ye ilettiği 30 şarttan bazılarının şunlar olduğu belirtilmişti:

Kendi logomuzla seçimlere girilmesi

LGBT derneklerinin kapatılması

6284 kalkması ( Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun)

Süresiz nafakanın kalkması

Ahlak ve maneviyat öncelikli eğitim sisteminin getirilmesi.

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor. Kanun'da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.

6284 SAYILI KANUN'UN SAĞLADIĞI HAKLAR

1) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

2) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

3) Kadının hayatî tehlikesi bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

4) Şiddet uygulayanın, silahlanı kolluğa teslim etmesi, konuttan uzaklaştırılması.