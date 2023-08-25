Enkaz kentin kaymakamına görülmemiş sevgi, tayini çıktı gitmesini istemiyorlar

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde vatandaşlar, tayini çıkan Kaymakam Osman Acar'ın asrın felaketinde ortaya koyduğu çalışmalardan ötürü ilçeden gitmesini istemiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle 1 olan Hatay'ın Hassa ilçesinde Kaymakam Osman Acar, devletin sıcak yüzünü vatandaşlara göstererek adeta gönülleri fethetti. Geçtiğimiz gün Kilis'in Elbeyli ilçesine tayini çıkan Acar'ın ilçeden gitmesini istemeyen Hassa halkı, Öğretmenevi önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Hassa ilçesinin 39 mahalle muhtarı, STK temsilcileri, ve vatandaşlar; Kaymakam Acar'a sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar, ilçenin efsane kaymakamı konumuna gelen Acar'ın ilçede kalmasını dile getirdiler.

Hassa Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Sağır ve diğer muhtarlar; 6 Şubat depreminde Kaymakam Acar'ın ilk yardım çalışmalarına değinerek bu hatadan dönülmesi gerektiğini ifade ettiler.

Vatandaşlarda, Kaymakam Acar'ın yaptığı başarılı çalışmaları dile getirdiler.