Mühimmat imhası sırasında patlama! 13 kişi feci şekilde can verdi

Endonezya'da korkunç bir patlama meydana geldi. Batı Java eyaletinde miadı dolmuş askeri mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 4'Ü ASKER

Ordu Sözcüsü Kristomei Sianturi yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin 9'unun sivil, 4'ünün ise askeri personel olduğunu bildirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı. Kristomei, olayın yaşandığı alanın bu tür patlamaların rutin olarak gerçekleştirildiği bir saha olduğunu belirtti.

"GÜVENLİK AMACIYLA ALAN BOŞALTILDI"

Yerel halkın genellikle patlamalardan sonra kalan hurda malzemeleri toplamak için bölgeye geldiğini aktaran Sianturi, "Başka bir patlama ihtimaline karşı güvenliği sağlamak amacıyla alan boşaltıldı" dedi.

Bir başka ordu sözcüsü Wahyu Yudhayana ise, patlamanın askerlerin mühimmat imha işlemini tamamladıkları sırada gerçekleştiğini söyledi. Yudhayana, soruşturmanın, sivillerin patlama noktasına nasıl bu kadar yaklaşabildiğini de kapsayacağını ifade etti.