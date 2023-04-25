Economist dergisinden 9 sayfalık seçim raporu! İşte "14 Mayıs'ta ipi göğüsleyecek" dedikleri aday

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere artık günler kaldı. Bu bağlamda hem iktidar hem de muhalefet kanadı sahadaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dünya basını da Türkiye'de yapılacak seçimleri ilgiyle takip ediyor.

"ERDOĞAN'IN KAZANMASINI BEKLİYORUZ"

Seçimlerle ilgili bir yeni rapor da Economist Intelligence Unit'den geldi Economist konuyla ilgili tam 9 sayfalık bir rapor yayınladı. Söz konusu raporda Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası kazananı ve sonrasında yaşanacaklar ele alındı. Economist yayımladığı raporun daha ilk cümlesinde seçim gecesi ipi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göğüsleyeceğini belirterek "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyoruz" dedi.

HDP DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Analizin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde 'ideolojileri farklı olan muhalefet koalisyonuna' karşı yarıştığı belirtildi ve HDP'nin de Millet İttifakı'na olan desteğine yer verildi. Bu koalisyona rağmen "Sayın Erdoğan'ın iktidarını devam ettireceğini düşünüyoruz" diyen Economist, Erdoğan'ın son günlerde "seçim ekonomisi" taktiklerine geçiş yaptığını belirtti. Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizli kredi, EYT ve emekli zammı, ödenmemiş vergi, ceza ve devlete olan diğer borçların yeniden yapılandırılması konularıyla rüzgarı arkasına aldığını aktardı.

DIŞ POLİTİKAYA VURGU YAPILDI

Raporun son kısımlarında ise Türkiye'nin dış politikada edindiği tutuma yer verildi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin derinleştiğini belirten Economist, Rusya-Ukrayna savaşında Erdoğan'ın bir ara bulucu rolü üstlendiğini hatırlattı. Analizin devamında Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda İsveç'in NATO durumu, Yunanistan ile ilişkiler ve Suriye meselesinde Türkiye'nin politikalarının değişmeyeceği belirtildi ve batılı ülkelerin bu konular için muhalefeti 'tercih edeceği' belirtildi.