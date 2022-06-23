Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşme) "Bu ziyaretin Türkiye İsrail ilişkilerini daha da... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşme) "Bu ziyaretin Türkiye İsrail ilişkilerini daha da...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşme) 'Bu ziyaretin Türkiye İsrail ilişkilerini daha da...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşme) "Bu ziyaretin Türkiye - İsrail ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ( İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşme) "Bu ziyaretin Türkiye - İsrail ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Yair Lapid Türkiye İsrail Politika Haberler

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