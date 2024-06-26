Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova temasları çerçevesinde Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 günlük resmi ziyaret için Polonya'nın başkenti Varşova'ya ulaştı. Varşova temaslarına başlayan Bakan Fidan, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler, NATO'nun Avrupa kanadının güçlendirilmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş da görüşmede hazır bulundu. - VARŞOVA