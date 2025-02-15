Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Suriye Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşme gerçekleştirdi. - MÜNİH
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika