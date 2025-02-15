Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Keith Kellogg ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temasları çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşme gerçekleştirdi. - MÜNİH
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika