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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Temaslarda Bulundu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi ve üst düzey Iraklı yetkililerle görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüştü.

Fidan, erken saatlerde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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