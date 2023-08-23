Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüştü
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüştü
BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika