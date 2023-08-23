Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.