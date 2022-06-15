Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz"

" (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm. NATO Sekreteryasıyla da temas halindeyiz. Biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik. Şimdi onlardan yazılı şekilde cevap bekliyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, "Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm. NATO Sekreteryasıyla da temas halindeyiz. Biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik. Şimdi onlardan yazılı şekilde cevap bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruya, "İki ülkeye beklentilerimizi ve endişelerimizi iletmiştik. Onlardan somut cevap bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da görüşüyor. Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm. NATO Sekreteryasıyla da temas halindeyiz. Biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik. Şimdi onlardan yazılı şekilde cevap bekliyoruz" dedi.

Rusya tarım ile ilgili soruya ise Bakan Çavuşoğlu, "Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz. Lavrov ile Ankara'da görüştük. Askerler ve uzmanlarda da görüştüler. Onların alması gereken talimatlar var. Lavrov'un söylediği gibi pozisyonları var. BM Planı'nın planı olduğunu, bunun meşruiyeti olduğunu önemli olduğunu kendilerine anlattık" diye cevap verdi.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Çavuşoğlu, "Taraflar anlaşırsa bir araya getirebileceğimizi daha sonra anlaşma çıkarsa işleyişi birlikte takip edebileceğimizi söyledik" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ilgili olarak ise Çavuşoğlu, "Türkiye'nin endişelerini dile getiriyor. Stoltenberg yaptığı açıklamalarda Türkiye endişelerini dile getiriyor, çaba sarf ediyor. Stoltenberg'in çabalarını takdire şayan buluyoruz" diye konuştu.

Mayınların temizlenmesi ilişkin olarak Bakan Çavuşoğlu, "BM planı ve çalışmalarına göre mayınların temizlenmesi zaman alıyor. Mayınların nerede olduğuna göre, güvenli hatlar oluşturuldu. 3 limana mayınların temizlenmesine gerek olmadan gemilerin plana göre Ukrayna'nın arama kurtarma gemilerini de rehberlik etmesiyle limana gidecek. Gelecek güvenli bölgede gemiler kontrol edilecek. Şu andaki plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.